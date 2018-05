Endlich sind sie Mann und Frau! Bereits im August 2016 gaben NDW-Star Hubert Kah (57) und seine Freundin Ilona Magyar bekannt, dass sie sich verlobt haben. Zwar war der Sänger noch mit seiner zweiten Ehefrau verheiratet, doch das sollte sich schnell ändern, damit er seinem Schatz schnellstmöglich das Jawort geben könnte. Gewartet haben die Turteltauben dann aber doch ein ganzes Weilchen. Tatsächlich traten sie erst heute vor den Altar.

"Vor einer Woche fiel uns ein, dass wir uns am 29. Mai 2014 nach vielen Jahren in einem Café zufällig getroffen und uns sofort verliebt hatten. Außerdem ist der 29. Mai Ilonas Geburtstag. Deshalb hatten wir uns kurzfristig für dieses Datum entschieden", erklärte der Musiker seine spontane Heirat gegenüber Bild. Im Reutlinger Standesamt ließen sich die Turteltauben trauen, hatten dafür sogar nur 30 Minuten Zeit. Dort gab es nämlich fast keine Termine mehr und so konnte das Paar auch keine weiteren Gäste mitbringen.

Dass Hubert und Ilona füreinander geschaffen sind, stellten sie bereits 2016 in der Show Das Sommerhaus der Stars unter Beweis. Die beiden zogen damals freiwillig aus der TV-WG mit anderen Promi-Pärchen aus – wegen fehlender Zigaretten.

RTL / Stefan Menne Ilona Magyar und Hubert Kah bei einer Challenge im RTL-Sommerhaus

RTL / Stefan Menne Hubert Kah und Ilona Magyar

Das Sommerhaus der Stars, RTL Ilona und Hubert Kah im RTL-Sommerhaus

