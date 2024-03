RuPaul begann schon mit zehn Jahren Drogen zu konsumieren!

RuPaul (63) spricht offen über seine Drogenvergangenheit.Im Podcast "Call Her Daddy" erzählt der RuPaul's Drag Race-Chef, dass er 30 Jahre lang Drogen konsumiert hat. An seine ersten Erfahrungen mit den illegalen Substanzen kann sich der 63-Jährige noch gut erinnern. "Ich habe mit zehn Jahren angefangen, Drogen zu nehmen. Ich fing an, Gras zu rauchen, als ich zehn Jahre alt war. Es war eine andere Zeit... Es war eine andere Sache. Es war damals nicht so, wie die Leute heute darüber denken", erklärt er.

Drei Jahre später fing der TV-Star an, mit härteren Drogen zu experimentieren. Unter anderem nahm er jedes Wochenende viermal LSD. Vor allem die letzten Jahre seines Konsums waren für ihn sehr hart. "Sie waren die reine Hölle", gesteht er im Podcast. Trotz des schwierigen letzten Jahrzehnts bereut RuPaul seine Vergangenheit nicht – ganz im Gegenteil. "Ich danke Gott für die Drogen und den Alkohol, denn sie haben mir das Leben gerettet", erzählt der US-Amerikaner. Laut dem Autor von "The House of Hidden Meanings" gaben ihm die Substanzen Zeit, um stark genug zu werden und mit seinem vergangenen Trauma umzugehen.

RuPaul ist dafür bekannt, offen über sein Privatleben zu sprechen. Vor wenigen Tagen erklärte der Unternehmer, warum er und sein Ehemann Georges LeBar eine offene Beziehung führen. "Es ist einfach realistisch. So etwas wie Monogamie gibt es bei Männern nicht", plauderte er in einem Interview mit The New Yorker aus. Der "Cover Girl"-Interpret und Georges sind bereits seit über 30 Jahren zusammen. Im Jahr 2017 gaben sich die beiden schließlich das Jawort.

Getty Images RuPaul, TV-Star

Getty Images RuPaul und Georges LeBar, 2018

