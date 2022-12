Bestätigt: "RuPaul’s Drag Race" kommt jetzt nach Deutschland

Endlich ist es bestätigt. RuPaul’s Drag Race ist in Amerika eine sehr erfolgreiche und gefeierte Reality-TV-Sendung. Hierbei treten seit 2009 jährlich Drag-Queens gegeneinander an und es wird der nächste Drag-Superstar gekürt. Die Sendung hat dem Schauspieler RuPaul (62) seinen Namen zu verdanken, dieser sitzt auch jedes Jahr erneut in der Jury und gibt seine Meinung zu den Performances der Darsteller ab. Jetzt ist es offiziell – "Drag Race" soll nun endlich auch nach Deutschland kommen.

Paramount+ und MTV haben heute bekannt gegeben, dass die Show "Drag Race" nach Deutschland, Brasilien und Mexiko expandiert, berichtete DWDL. Genauere Informationen zu dem Format soll es bisher nicht geben. Allerdings wurde schon publiziert, dass es auch ein separates weltweites Format geben soll. Bei „Drag Race Global All Stars“ sollen Drag-Queens aus aller Welt gegeneinander antreten, die von den Fans am meisten gefeiert werden. Aber auch hier ist noch nicht bekannt, wie das genau ablaufen soll. Sicher ist: Personen, die schon die englische Version geschaut haben, können sich 2023 auf eine deutsche Variante freuen.

„Bei Drag Race geht es um universelle Themen wie Liebe, Selbstdarstellung und Akzeptanz – und es gab nie einen wichtigeren Zeitpunkt als jetzt, um diese Ideen international zum Ausdruck zu bringen", hieß es von der Seite der Produzenten.

