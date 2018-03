Auch auf dem Hollywood Walk of Fame gibt es noch Sensationen! Die Stern-Verleihung ist auch für die ganz Großen der Film- und Fernsehbranche noch etwas ganz Besonderes. Vergangene Woche wurde diese Ehre nun auch Moderator und Dragqueen RuPaul (57) zuteil. Seit den 90er-Jahren singt, tanzt und schauspielert der TV-Star mit Erfolg. Seine Fernsehsendung "RuPaul's Drag Race" kürt seit 2008 jährlich Amerikas nächsten Drag-Superstar und brachte dem Namensgeber sogar einen begehrten Emmy ein. In der LGBT-Community wird seine Arbeit sehr geschätzt. Schauspiel-Ikone Jane Fonda (80) erklärte laut BBC in ihrer Gratulationsrede: "Sein Stern solle mindestens drei Nummern größer sein. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst so eine Industrie geschaffen hat wie RuPaul."



