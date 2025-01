RuPaul gedenkt The Vivienne (†32) bei Eröffnung der DragCon

RuPaul (64) hat sich erstmals seit dem plötzlichen Tod von The Vivienne öffentlich zum Ableben der Dragqueen geäußert. Der Schauspieler nahm am Freitag, dem 10. Januar, die Eröffnung der DragCon UK in London zum Anlass, emotionale und ehrende Worte an die Entertainerin zu richten. "Wir sind hier, um das Leben zu feiern, die Liebe zu feiern und sie zu verbreiten. Wir wollen uns auf die Liebe konzentrieren", betonte der Moderator laut Daily Mail und führte aus: "Wir werden unserer lieben Vivienne mit Liebe und Leben gedenken, denn darum ging es ihr und sie hätte sich gewünscht, dass ihr euer Leben lebt, frei seid, viel Spaß habt und das verbreitet."

Die Veranstalter der DragCon stellten auf dem Event eine Gedenkwand und Gedenkbücher auf. Sie erwarten über das Wochenende Tausende Fans, die The Vivienne ihre letzte Ehre erweisen wollen. Schon jetzt sind zahlreiche Nachrichten zu lesen. "Danke, dass du deine Liebe und dein Licht mit uns geteilt hast", heißt es unter anderem, oder auch: "Der UK-Gewinner-Kreis hat sein Kronjuwel verloren. Ich liebe dich und werde dich niemals vergessen."

2019 ging die Musicaldarstellerin als Siegerin der ersten RuPaul's Drag Race-UK-Staffel hervor. RuPaul entdeckte The Vivienne damals und machte die Travestiekünstlerin zum Star. Am 5. Januar 2025 wurde die Medienpersönlichkeit jedoch leblos in einem Haus in der Nähe von Chester aufgefunden. Aktuell werden die Umstände ihres Ablebens noch untersucht. Nach der traurigen Nachricht über den Tod der 32-Jährigen zollten zahlreiche Berühmtheiten Tribut. Unter ihnen waren zum Beispiel Größen wie Ariana Grande (31) oder ihr Bruder Frankie (41).

Anzeige Anzeige

Getty Images Shea Couleé, The Vivienne und RuPaul, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images The Vivienne, Entertainerin

Anzeige Anzeige