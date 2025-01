RuPaul's DragCon richtet Gedenkstätte für The Vivienne ein

Der Tod von The Vivienne vor wenigen Tagen schockierte die Drag-Community. Auf RuPaul's DragCon am 10. und 11. Januar soll nun eine Gedenkstätte für die Gewinnerin der ersten Staffel von RuPaul's Drag Race, mit bürgerlichem Namen James Lee Williams, errichtet werden. Eine emotionale Nachricht auf dem offiziellen Instagram-Account der DragCon verkündet: "Wir stellen eine Gedenkstätte auf dem Pink Carpet zur Verfügung, wo alle DragCon-Teilnehmer The Vivienne Tribut zollen, ihr Beileid bekunden und darüber sprechen können, wenn sie dazu bereit sind."

Zusätzlich wurde darum gebeten, auf alle Teilnehmer der Convention Rücksicht zu nehmen. "Bitte denkt daran, dass jeder Mensch Trauer anders verarbeitet und dass manche Menschen vielleicht noch nicht bereit sind, über den Verlust einer ihnen wichtigen Person zu sprechen", erinnert der Instagram-Post. Fans und Freunde von The Vivienne sind dankbar für diese Möglichkeit. "Wunderbar! Danke, dass ihr das macht!", freut sich Danny Beard, ebenfalls ehemaliger Gewinner von "Drag Race UK".

The Vivienne ist am 5. Januar im Alter von nur 32 Jahren unerwartet verstorben. Ihr Pressesprecher Simon Jones verbreitete die traurige Nachricht auf Instagram: "Mit großer Traurigkeit teilen wir euch mit, dass unser geliebter James Lee Williams, The Vivienne, dieses Wochenende verstorben ist." Nach dem Sieg bei "RuPaul's Drag Race UK" trat die Künstlerin sogar in Musicals und TV-Shows auf. Bei Dancing on Ice belegte The Vivienne 2023 den dritten Platz.

Instagram / thedannybeard The Vivienne und Danny Beard auf Instagram, Januar 2025

Getty Images Dragqueen The Vivienne in Los Angeles, 2022