RuPaul zollt Drag Queen Cherry Valentine (†28) den Tribut!

RuPaul (61) widmet Cherry Valentine (✝28) rührende Zeilen! Die Drag Queen war in Staffel zwei der britischen Serie RuPaul's Drag Race dabei – dort belegte sie den zwölften Platz. Anfang 2022 ging George Ward, wie der Künstler bürgerlich hieß, zudem mit dem ganzen Cast der beliebten Reality-TV-Show auf große Tour. Vor wenigen Stunden wurde allerdings bekannt, dass Cherry verstorben sei. Nun meldete sich RuPaul mit einem emotionalen Statement zu ihrem Tod!

Via Twitter teilte der 61-Jährige nun einige Zeilen in Gedenken an die verstorbene Drag Queen. "So traurig zu hören. Ein heller Stern und liebevoller Mensch. Du bist immer in unseren Herzen", schrieb RuPaul auf der Social-Media-Plattform. Dazu teilte er einen Schnappschuss von George. Bislang ist noch nicht bekannt, warum der 28-Jährige aus dem Leben schied.

Cherrys Tod hatte die Familie im Netz bekannt gegeben – bereits am 18. September sei George verstorben. Zudem bedankten sie sich für all die Liebe und den Zuspruch, welcher der Drag Queen zu Lebzeiten entgegengebracht wurde: "Wir wissen, wie sehr er geliebt wurde und wie viele Leben er inspiriert und berührt hat. Wir bitten euch nur um Geduld und eure Gebete in dieser Zeit."

RuPaul bei der Premiere von "RuPaul's Drag Race Live!"

Cherry Valentine, August 2022

Cherry Valentine, Dragqueen

