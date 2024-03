Deshalb führt RuPaul mit seinem Mann Georges eine offene Ehe

Ist das das Geheimnis hinter RuPaul (63) und Georges LeBars langer Ehe? Der Drag Race-Star, der mit vollem Namen RuPaul Andre Charles heißt, und sein Liebster sind bereits seit 30 Jahren zusammen und seit 2017 verheiratet. Die beiden legen aber nicht besonders viel Wert auf Treue, denn sie führen eine offene Beziehung. "Es ist einfach realistisch. So etwas wie Monogamie gibt es bei Männern nicht", erklärt der 63-Jährige nun im Interview mit The New Yorker. Durch seine Berühmtheit sei es aber schwer geworden, sich mit jemandem zu treffen. Es gebe im Sinne von intimen Beziehungen "keinen Kreis von Leuten, auf den ich mich verlassen kann."

Auch Freundschaften zu schließen oder einfach Auszugehen, sei durch seinen Star-Status schwieriger geworden. "Ich würde gerne mehr Spaß haben", gesteht RuPaul und erklärt: "In einem Nachtklub oder in einer Diskothek sind die Leute am Telefon. Wie soll ich spirituell und im Moment sein, schwitzen und mein Hemd ausziehen, wenn da Leute filmen?" Die Art von Nachtleben, die er früher geschätzt habe, gebe es dadurch nicht mehr. Damals habe er beispielsweise auch gerne in der Rollschuh-Disko gefeiert – heute gehe er ab und zu alleine in den Park, um ein paar Runden zu fahren.

RuPaul gilt als einer der bekanntesten Dragqueens der Welt. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren ist er erfolgreich als Travestiekünstler unterwegs. Seit 2009 hat er seine eigene Show "RuPauls Drag Race", für die er mit sage und schreibe 14 Primetime Emmy Awards, einem Critics' Choice Award und einem Tony Award ausgezeichnet wurde. Zudem hat er schon einige Studioalben rausgebracht und an zahlreichen TV-Serien und Filmen mitgewirkt.

