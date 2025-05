"RuPaul's Drag Race All Stars" glänzt mit A-Promi-Besetzung

Am 9. Mai startet auf Paramount+ die zehnte Staffel von "RuPaul's Drag Race All Stars" – und wie der Trailer zeigt, mischen diesmal gleich mehrere A-Promis mit: Gastgeber RuPaul (64) begrüßt in der großen Jubiläumsstaffel unter anderem die beiden Wicked-Darstellerinnen Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (38) als Gastjurorinnen, aber auch Sängerin Chappell Roan (27), Rapperin Ice Spice (25) und Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (48) werden am Jurytisch Platz nehmen. Insgesamt kämpfen dieses Jahr 18 Dragqueens – unter ihnen bekannte Namen wie Tina Burner und Ginger Minj (40) – um den heiß begehrten Platz in der "Drag Race Hall of Fame" sowie um ein Preisgeld von knapp 180.000 Euro. Die regulären Folgen mit allen Challenges und Entscheidungen erscheinen immer freitags, während dem Drama hinter den Kulissen mit dem Spin-off "Untucked" ein ganz eigenes Format gewidmet wird.

Die neue Staffel bringt zum Jubiläum nicht nur die meisten Kandidatinnen, die je bei "RuPaul's Drag Race All Stars" teilgenommen haben, sondern auch ein ganz neues Showkonzept: Die Queens treten zunächst in drei Gruppen gegeneinander an – die Besten aus jeder Gruppe schaffen es ins Halbfinale und kämpfen dann in einem epischen "Lip Sync Smackdown" um die Krone. Für Ariana ist es bereits der dritte Gastauftritt als Jurorin, nachdem sie in den Staffeln 7 und 15 schon an der Seite von Gastgeber RuPaul über die Performances der Queens geurteilt hatte. Auch für Buffy-Star Sarah ist es nicht das erste Mal am berühmten Drag-Race-Tisch – nach ihrem Debüt in Staffel 16 ist sie nun wieder dabei.

"RuPaul's Drag Race" gilt als eine der schillerndsten Castingshows der Welt und hat Drag-Performances endgültig in den Mainstream katapultiert. Seit 2009 sucht Gastgeber RuPaul in jeder Staffel "America's Next Drag Superstar" – eine Dragqueen, die mit Charisma, Einzigartigkeit, Nervenstärke und Talent überzeugt. Die Kandidatinnen treten in aufwendigen Challenges gegeneinander an: Von Mode über Comedy bis hin zu Lipsync-Battles stehen ihnen verschiedene Herausforderungen bevor. Dabei werden nicht nur Perücken gelüftet, sondern auch persönliche Geschichten offengelegt – oft berührend und immer bestärkend für die queere Community. Die Show wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit mehreren Emmys, und inspirierte internationale Ableger weltweit.

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande, Februar 2025

Getty Images Der Cast der zweiten Staffel von "RuPaul's Drag Race: All-Stars" im Jahr 2016

