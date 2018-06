Sie ist eine Perfektionistin! Es war das wohl ungewöhnlichste Treffen in dieser Woche: Realitystar Kim Kardashian (37) besuchte US-Präsident Donald Trump (71) im Weißen Haus in Washington. Die Unternehmerin hatte ein ernstes Anliegen und setzte sich für die inhaftierte Alice Marie Johnson und deren Begnadigung ein. Das obligatorische gemeinsame Foto durfte am Ende des Treffens natürlich nicht fehlen. Doch da war Geduld angesagt: Das Bild sei erst nach einer halben Stunde und zahlreichen Versuchen entstanden!

Dass Trump zu den wichtigsten und einflussreichsten Menschen der Welt gehört und einen straffen Zeitplan hat, war der 37-Jährigen wohl nicht so wichtig wie das perfekte Pic. Dabei ist das Motiv eigentlich ganz simpel: Der 71-Jährige sitzt mit verschränkten Händen an seinem Schreibtisch und Kim steht neben ihm. Doch die Selfie-Queen wollte nichts dem Zufall überlassen, wie eine Radar Online-Quelle berichtet: "Es hat mindestens 30 Minuten gedauert. Kim wollte nach jedem Foto checken, wie sie aussieht."

Mehr als 20 Mal hätten Mitarbeiter des Büros auf den Auslöser drücken müssen, denn Kim habe es sehr ernst gemeint. Ziemlich viel Aufwand, der dem Republikaner aber kaum etwas ausgemacht habe: "Er war freundlich und beeindruckt, dass Kim so viel Energie in ein Bild gesteckt hat, womit sie schließlich auch ihr Geld verdient."

Mandel Ngan/AFP/Getty Images Kim Kardashian vor ihrem Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus

Jim Watson/AFP/Getty Images US-Präsident Donald Trump mit Mitarbeitern im Weißen Haus

Rick Davis / Splash News Kim Kardashian in New York, Mai 2018

