Er beschützt die Stars und Sternchen! Ob Hollywoodstars wie Gerard Butler (48) oder die deutsche Millionärsfamilie die Geissens: Nico Nehez ist seit Jahren in beratender Funktion und als Bodyguard an der Seite der nationalen und internationalen VIPs unterwegs. Auch Fernsehluft schnupperte er bereits dank Robert (54) und Carmen Geiss (53)' TV-Sendung. Bei einer Rettungsaktion am Rhein bat ihn auch die Feuerwehr um Hilfe, doch dabei wäre er fast ertrunken!

Mit seiner Freundin habe der Personenschützer sich eigentlich einen schönen Tag machen wollen. "Wir haben dann gesehen, dass ein unbemanntes Boot sich in der Strömung vor einem Schiff am Ufer quer gestellt hatte", schildert Nico die Situation im Bild-Interview. Die Einsatzkräfte waren schon vor Ort, doch ihre eigenen Schiffe seien zu groß gewesen, um nah genug ran zu kommen – so brachte der Security-Mann auf seinem Jetski die Leute hin. Doch genau dabei sei es fast zu einem weiteren Unglück gekommen.

Der Feuerwehrmann hielt sich am Aqua-Motorrad und am Boot fest, weshalb sie ebenfalls in die Strömung gerieten. "Der Jetski kippte um, ich wurde zwischen Ankerkette und dem Boot eingeklemmt", erinnert sich Nico an den schlimmen Moment zurück. Bis zu 50 Sekunden wurde er unter Wasser gedrückt bis sein Fahrzeug vollgelaufen und untergegangen ist. Nur so gelang es ihm schließlich, dem verhängnisvollen Strudel zu entkommen.

RTL II, "Die Geissens" Robert Geiss und Carmen Geiss auf ihrer Yacht

RTL II Shania, Carmen und Davina Geiss

Instagram / robertogeissini Nico Nehez und Robert Geiss

