Isabel Edvardsson (35) sagt den überschüssigen Schwangerschaftspfunden den Kampf an! Seitdem die Profitänzerin im September 2017 zum ersten Mal Mama geworden ist, genießt sie ihr Leben jenseits des Parketts in vollen Zügen. Die Schonfrist sei jetzt aber vorbei für die schöne Schwedin. Promiflash traf die 35-Jährige in ihrem Studio "Edvardsson DIE Tanzschule" in Hamburg und dort verriet sie: "Ich fühle mich jetzt dazu bereit, wieder mit dem Training anzufangen. Ich habe mir bis jetzt wirklich auch Zeit gelassen – das war auch richtig so, das fühlte sich gut an. Jetzt aber spüre ich wieder diese Energie."



