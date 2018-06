Der Hochzeitscountdown läuft! In Kürze geben sich der einstige RTL-Rosenkavalier Leonard Freier (33) und seine Auserwählte Caona in der Nähe von Berlin das Jawort. Ob ihre dreijährige Tochter Aurora am großen Freudentag ihrer Eltern wohl die Rolle des Blumenmädchens spielen wird? Damit würde sie in die Fußstapfen von Prinzessin Charlotte (3), der Kleinen von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) treten, die an Harrys (33) und Meghans (36) Hochzeit mit ihrer Niedlichkeit verzauberte. Im Interview mit Promiflash verriet der Bräutigam: "Aurora wird uns, wenn alles klappt, hoffentlich die Ringe bringen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de