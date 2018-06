Ertönt im Haus von John Stamos (54) und seiner Liebsten Caitlin McHugh schon bald ein zweites Baby-Stimmchen? Erst Mitte April waren der Full House-Star und seine Ehefrau zum ersten Mal Eltern geworden. Sohnemann Billy ist seitdem der ganze Stolz der Turteltauben – doch dabei soll es nicht bleiben: Wenn es nach John und Caitlin geht, soll schon bald der nächste Nachwuchs unterwegs sein!

Die Familienplanung ist noch lange nicht abgeschlossen – das erklärten die beiden jetzt gegenüber Entertainment Tonight. "Billy wird gerade total von uns verwöhnt und wir müssen die Liebe aufteilen. Er kann ein paar Spielzeuge teilen – er braucht dringend Geschwister, die ihn auf dem Boden halten", scherzte Caitlin. Derzeit seien die Neu-Eltern einfach zu begeistert von ihrem kleinen Schatz: "Es ist wunderbar! Alles, was er macht, wird von uns zelebriert. Wenn er in die Windel macht, rufen wir 'Yeeah!'" Um ihrem Baby-Boy endlich Gesellschaft zu verschaffen, wolle sie so schnell es geht wieder schwanger werden.

Doch nicht nur die Mama und der heiße Papa des kleinen Billy wären happy über einen weiteren Spross: Auch Johns "Full House"-Kollegen sind schon jetzt große Fans der niedlichen Family. So hielt sein Co-Star Lori Loughlin (53) das Söhnchen bereits ganz verliebt im Arm – und wollte ihn kaum wieder gehen lassen!

Rachel Murray/ Getty Images John Stamos und Caitlin McHugh

Instagram / johnstamos Caitlin McHugh mit ihrem Sohn Billy

Instagram / loriloughlin Lori Loughlin mit dem Sohn von John Stamos

