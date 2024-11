John Stamos steht Dave Coulier nach Krebsdiagnose bei

Dave Coulier (65) hat öffentlich gemacht, dass er an einer "sehr aggressiven" Form von Krebs erkrankt ist. Sein langjähriger Freund und "Full House"-Kollege John Stamos (61) zeigte nur Stunden nach Daves Auftritt in der US-Sendung Today Show seine volle Unterstützung. Über Instagram teilte John eine Serie von gemeinsamen Fotos der beiden und schrieb dazu: "Mein Bruder seit Tag 1. Liebe dich, Dave, und ich werde an deiner Seite sein, egal was passiert." Die meisten der geteilten Bilder stammen nicht aus ihrer gemeinsamen Zeit am Set, sondern zeigen, wie eng ihre Freundschaft auch abseits der Kamera ist.

In einem Interview mit People berichtete Dave von seiner Diagnose und dem Beginn seines Behandlungsprozesses. Zunächst hatte er die Schwellung seiner Lymphknoten als Folge einer Atemwegsinfektion im Oktober abgetan. Doch als die Schwellung die Größe eines Golfballs erreichte, entschied er sich, einen Arzt aufzusuchen. "Drei Tage später teilten mir die Ärzte mit: 'Wir wünschten, wir hätten bessere Nachrichten, aber Sie haben ein Non-Hodgkin-Lymphom vom B-Zell-Typ, und es ist sehr aggressiv'", erzählte Dave offen. "Ich ging von einem kleinen Schnupfen zu einer Krebsdiagnose über, und das war ziemlich überwältigend." Dave teilte auch mit, dass er sich bereits einer Chemotherapie unterzieht, die voraussichtlich im Februar abgeschlossen sein wird. Seine Ehefrau Melissa Bring steht Dave in dieser schwierigen Zeit zur Seite und hilft ihm durch die Behandlung.

Dave und John standen neun Jahre lang für die erfolgreiche Sitcom "Full House" gemeinsam vor der Kamera. Als Joey Gladstone und Jesse Katsopolis verkörperten sie den besten Freund und den Schwager von Familienvater Danny Tanner, gespielt von Bob Saget (✝65). Nach dem tragischen Tod ihres Co-Stars Bob im Jahr 2022 rückte die Besetzung noch enger zusammen. Zum 64. Geburtstag von Dave im letzten September schwärmte John auf Instagram: "Ein Geschenk in meinem Leben. Ich werde dich immer lieben." Diese Worte unterstreichen die tiefe Verbundenheit der beiden Schauspieler, die bis heute anhält.

Getty Images Dave Coulier mit seiner Ehefrau Melissa im Jahr 2014

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987

