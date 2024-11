Deshalb erntet John Stamos mächtig Kritik für Glatzen-Foto

Erst kürzlich machte Dave Coulier (65) seine Krebsdiagnose bekannt und bekam dafür im Netz viel Unterstützung. Auch sein Full House-Serienkollege John Stamos (61) wollte mit einer gut gemeinten Geste Hoffnung stiften – die Aktion ging laut einigen Fans allerdings nach hinten los. Auf Instagram teilte John Bilder, auf denen sich beide Männer mit einer Glatze zeigen. Während Daves Haare aufgrund seiner Chemotherapie abrasiert wurden, erzielte der "General Hospital"-Darsteller seinen neuen Look durch eine Glatzenkappe und Photoshop. Obwohl John damit wahrscheinlich nur seine Solidarität zeigen wollte, finden einige seiner Fans den Post unsensibel.

"Ich hasse es, diese Person zu sein, aber es ist beleidigend, einfach eine Glatzenkappe aufzusetzen und den Kopf nicht zu rasieren. Eine Person mit Krebs hat keine Kappe, die sie abnehmen kann", stellte eine Person in den Kommentaren des Beitrags fest. Auch bei einem weiteren Follower kam die Aktion nicht gut an: "Was für eine oberflächliche Geste. Du konntest dir für deinen Freund noch nicht mal die Haare rasieren?" Andere Fans hatten allerdings einen Einwand, der etwas Licht ins Dunkel bringen könnte: Sie wiesen darauf hin, dass John als Schauspieler auch an Verträge gebunden sein könnte, die ihm verbieten, etwas an seinem Aussehen zu verändern.

Dave gab seine Krebserkrankung am 13. November gegenüber People bekannt und erzählte, dass er gegen Lymphdrüsenkrebs im dritten Stadium kämpfe. Die Diagnose erhielt er im Oktober, nachdem eine Atemwegsinfektion zu einer starken Schwellung seiner Lymphknoten geführt hatte. "Erst hatte ich nur eine kleine Erkältung, dann hatte ich Krebs, und das war ziemlich überwältigend", erinnerte sich der 65-Jährige. Er begann seine Behandlung sofort und erhielt bereits gute Nachrichten: Sein Knochenmark sei noch nicht befallen. "In diesem Moment stiegen meine Heilungschancen von einem niedrigen Wert auf 90 Prozent an. Und das war ein großartiger Tag", verkündete Dave freudig.

Anzeige Anzeige

Instagram / johnstamos John Stamos, Dave Coulier und Melissa Coulier, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Coulier, Schauspieler

Anzeige Anzeige