Dave Coulier verteidigt John Stamos nach Glatzenfoto-Kririk

Dave Coulier (65), bekannt als Onkel Joey aus der Serie Full House, musste kürzlich einige unschöne Kommentare über seinen Schauspielkollegen John Stamos (61) lesen. Der Hintergrund: John wollte Dave⁣ nach dessen Krebsdiagnose unterstützen und zeigte sich im Netz mit einer Glatze — allerdings nur mithilfe einer Kappe. Dave veröffentlicht nun einen Instagram-Post, in dem er schreibt: "Ich bin traurig wegen all der negativen Kommentare, gerade jetzt, wo ich meine Reise mit dem Krebs beginne." Laut ihm sei diese Art von Humor genau das, was er in dieser schweren Zeit brauche: "John weiß, wie er mich aufmuntern kann, und ich habe laut gelacht, als er mit einer kahlen Mütze ankam – er ist ein wahrer, liebevoller Freund und Bruder."

Der Zuspruch, den John seinem langjährigen Freund geben wollte, kam bei einigen Fans leider nicht gut an. Diese kritisierten ihn, er solle sich, statt einer Glatzenkappe, lieber wirklich die Haare abschneiden. Dave betont in seinem Post jedoch: "So ist unsere Freundschaft eben – und so gehen wir mit schweren Zeiten um. Ich bin ein Comedian und Humor ist mein Antrieb."

Der Komödiant kämpft aktuell gegen ein Non-Hodgkin-Lymphom im dritten Stadium. Seine Krebserkrankung machte Dave vor rund einer Woche gegenüber People publik. "Erst hatte ich nur eine kleine Erkältung, dann hatte ich Krebs, und das war ziemlich überwältigend", äußerte sich Dave zu seinem Gesundheitszustand und führte aus: "Das war eine wirklich rasante Achterbahnfahrt der Gefühle."

Anzeige Anzeige

Getty Images John Stamos und Dave Coulier, Februar 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Coulier, Schauspieler und Komiker

Anzeige Anzeige