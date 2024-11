John Stamos trägt für krebskranken Dave Coulier Glatzenkappe

Vor wenigen Tagen machte Dave Coulier (65) einen schweren Schicksalsschlag bekannt: Bei dem Schauspieler wurde ein aggressives B-Zell-Lymphom im dritten Stadium festgestellt und er befindet sich gerade in Behandlung. Wegen der Chemotherapie, die er aktuell durchmachen muss, hat der Full House-Star seine Haare präventiv abgeschoren. In dieser schweren Zeit steht ihm neben seiner Frau vor allem sein Freund und Serienkollege John Stamos (61) zur Seite. Auf Instagram teilt der Schauspieler dazu nun einige Fotos – und überrascht seine Fans mit seinem haarlosen Kopf. "Es gibt nichts Besseres, als eine Glatzenkappe aufzusetzen und ein paar Photoshop-Fähigkeiten zu nutzen, um etwas Liebe und Solidarität mit meinem Bruder zu zeigen", schreibt John liebevoll.

An Dave richtet der "General Hospital"-Star weitere emotionale Worte. Er meint: "Du gehst mit so viel Kraft und Positivität damit um – ich weiß, dass du das überstehen wirst, und ich bin stolz darauf, bei jedem Schritt bei dir zu stehen. Ich liebe dich." Auch Daves Ehefrau Melissa ist bei der Aktion dabei. Auf einem weiteren Foto küssen sie und John mit einem Lächeln Daves kahlen Kopf. Dass Melissa ihrem Mann so tatkräftig zur Seite steht, bringt John ins Schwärmen. "Melissa ist einfach die Wundervollste. Sie ist wirklich deine Rettungsleine." Melissa schreibt unter dem Beitrag: "Wir lieben dich so, so sehr."

Es ist nicht das erste Mal, dass John seine Unterstützung für Dave bekannt macht. Schon vor einer knappen Woche postete er Fotos auf der Plattform und schrieb dazu: "Mein Bruder vom ersten Tag an. Ich liebe dich und ich werde an deiner Seite sein, egal, was auch passiert!" Die Diagnose kam für Dave sehr überraschend. Es begann mit einer leichten Schwellung seiner Lymphknoten, herbeigeführt durch eine Erkältung. Innerhalb kürzester Zeit vergrößerte sich die Schwellung und nach einigen Untersuchungen wurde tatsächlich Krebs festgestellt. Doch der Komiker zeigt sich hoffnungsvoll und positiv. Wie er gegenüber People verriet, hat er eine Heilungschance von 90 Prozent.

Instagram / johnstamos John Stamos, Dave Coulier und Melissa Coulier, November 2024

Getty Images Dave Coulier, Schauspieler und Komiker

