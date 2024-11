John Stamos verteidigt sich nach dem Glatzenfoto-Shitstorm

Um Solidarität mit seinem an Krebs erkrankten Kumpel Dave Coulier (65) zu zeigen, posierte John Stamos (61) vor wenigen Tagen mit einer Glatzenkappe. Das löste jedoch einen Sturm der Entrüstung aus. Im Gespräch mit TMZ erklärt John nun, dass er einfach schockiert über die negativen Reaktionen war. "Ich habe das gemacht, um meinen Freund aufzumuntern", betont der Schauspieler am Flughafen von Los Angeles und merkt an, dass die Hater ihre Zeit mit Hassvideos und Kommentaren verschwenden, anstatt diese Energie zu nutzen, um ihre Ärzte anzurufen und sich untersuchen zu lassen.

Hintergrund der Kontroverse ist, dass Dave vor Kurzem bekannt gab, dass er an einem aggressiven Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 leide und sich derzeit in einer Chemotherapie befinde. Die Schauspieler, die 1987 bis 1995 in "Full House" und von 2016 bis 2020 in der Neuauflage Fuller House Seite an Seite spielten, sind bis heute enge Freunde. John erklärt in dem Gespräch außerdem, dass er sich aufgrund von beruflichen Verpflichtungen die Haare nicht abrasieren könne – die Geste mit der Glatzenkappe sei eine Art kreativer Ausdruck der Unterstützung.

Auch Dave meldete sich bereits zu dem Shitstorm und nahm seinen Freund in Schutz. "Ich bin traurig wegen all der negativen Kommentare, gerade jetzt, wo ich meine Reise mit dem Krebs beginne", schrieb er in einem Instagram-Post und fügte an, dass diese Art von Humor genau das sei, was er in dieser schweren Zeit brauche: "John weiß, wie er mich aufmuntern kann, und ich habe laut gelacht, als er mit einer kahlen Mütze ankam – er ist ein wahrer, liebevoller Freund und Bruder."

Instagram / johnstamos Dave Coulier und John Stamos, November 2024

Getty Images Komiker Dave Coulier

