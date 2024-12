Ist der "Full House"-Star John Stamos ein strenger Vater?

Caitlin McHugh Stamos hat bei einer Filmvorführung von John Stamos' (61) neuem Projekt "Invisible Raptor" enthüllt, wer in ihrer Familie der strengere Elternteil ist. Vor Ort sprach die 38-jährige Schauspielerin mit dem Magazin People darüber, wie sie und ihr Ehemann ihren sechsjährigen Sohn Billy erziehen. Dabei gab sie preis, dass der Full House-Star bei der Disziplinierung ihres Nachwuchses eher nachgiebig ist. "Wir gleichen uns aus", erklärte Caitlin und fügte hinzu: "Ich würde sagen, dass mein Mann ein wenig sanfter zu ihm ist als ich. Ich und unsere Nanny können da schon strenger sein."

Weitere Einblicke in Johns Familienleben gab es im vergangenen Juli, als er ein niedliches Video auf Instagram teilte. In dem Video trat John gemeinsam mit seinem Sohn während eines Konzerts mit den legendären The Beach Boys auf, die auf ihrer "Endless Summer Gold 2024 Tour" unterwegs waren. Der kleine Billy stand neben seinem Vater auf der Bühne, trug leuchtend grüne Kopfhörer und trommelte begeistert zu dem Klassiker "Good Vibrations". "Ich hatte letzte Nacht ein wenig Hilfe von meinem Sohn Billy bei 'Good Vibrations'", schrieb John voller Stolz unter das Video.

Die Liebe zur Musik verbindet die gesamte Familie. John, der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Musiker bekannt ist, arbeitet seit Jahren mit den Beach Boys zusammen. Seine Leidenschaft teilt er nun mit Billy, der offensichtlich in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Caitlin, die selbst in der Unterhaltungsbranche tätig ist, unterstützt die musikalischen Ambitionen ihrer beiden Liebsten. Die Familie verbringt gern gemeinsame Zeit und legt Wert darauf, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. An Billys sechstem Geburtstag im April besuchten sie gemeinsam San Francisco. John teilte ein Video von ihrem Ausflug und richtete liebevolle Worte an seinen Sohn: "Du bist alles Schöne und Sinnvolle in meinem Leben. Du und deine liebenswerte Mutter seid mein Zweck, meine Freude, mein Alles."

Getty Images John Stamos und seine Frau Caitlin

Getty Images John Stamos, Schauspieler

