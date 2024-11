John Stamos trauert um seinen Kindheitsfreund Mike Owen

John Stamos (61) trauert um seinen besten Freund Mike Owen. Auf Instagram gab der Full House-Star vor wenigen Stunden bekannt, dass sein langjähriger Kumpel verstorben ist. "Ein plötzlicher Herzinfarkt. Einfach so. Die Welt, die ich um unsere Freundschaft herum aufgebaut hatte, geriet ins Wanken, surreal und niederschmetternd", schrieb der Schauspieler traurig in seinem Tribut. John und Mike kannten sich bereits seit ihrem elften Lebensjahr. "Mike war nicht nur mein Freund. Er war der Freund. Mein einziger Freund. Von dem Moment an, als wir uns kennenlernten, waren wir unzertrennlich, zwei Jungs, die in Disneyland und in der Gesellschaft des anderen Magie fanden", erinnerte sich John.

Kurz vor Mikes plötzlichem Ableben verbrachten sie noch Zeit zusammen – dass es das letzte Mal sein würde, ahnten beide jedoch nicht. "Vor drei Wochen hat Mike mir ein letztes Geschenk gemacht. Ich flog mit ihm zum Disneyland, und wir verbrachten Tage, als wären wir wieder Kinder – lachend, in Erinnerungen schwelgend, alte Sachen machend, auf vertrauten Bänken sitzend, den Zauber unserer Freundschaft genießend", berichtete John in seinem Post mit sicherlich einem lachenden und weinenden Auge. John könne den Verlust seines engen Freundes noch gar nicht begreifen. "Mike zu verlieren, fühlt sich an, als ob ich ein Stück von mir selbst verliere, als ob Kapitel meiner Geschichte fehlen würden. Er kannte jedes Geheimnis, jede Freude und jeden Herzschmerz", machte er deutlich.

Die vergangenen Tage dürften für John, abgesehen von Mikes Tod, keine leichten gewesen sein. Denn sein "Full House"-Co-Star und langjähriger Freund Dave Coulier (65) machte seine Krebserkrankung öffentlich. Bei ihm wurde ein aggressives B-Zell-Lymphom diagnostiziert. John wird ihm in dieser schweren Zeit den Rücken stärken, wie er vor wenigen Tagen auf Social Media deutlich machte. "Mein Bruder vom ersten Tag an. Ich liebe dich @dcoulier und ich werde immer an deiner Seite sein", stellte der Schauspieler klar.

Instagram / johnstamos John Stamos und Mike Owen im Disneyland, Oktober 2023

Getty Images John Stamos und Dave Coulier, Februar 2016

