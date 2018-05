Seinem Spross kann niemand widerstehen! Schauspieler John Stamos (54) ist vor einem Monat zum ersten Mal Papa geworden. Viele kennen den Frauenschwarm noch aus seiner Paraderolle als Onkel Jesse in der Hit-Sitcom Full House: In der Show versorgte er nicht nur als Babysitter die Tanner-Girls – sondern bekam auch Zwillinge mit seiner Ehefrau Rebecca Katsopolis, gespielt von Lori Loughlin (53). Besonders diese Kollegin freut sich jetzt riesig über das späte Vater-Glück ihres Kumpels. Doch nicht nur das: Lori ist auch vernarrt in Johns süßen Nachwuchs!

Auf Instagram teilte die 53-Jährige einen putzigen Schnappschuss mit Jasons Sohn Billy Stamos: Darauf hält die 90210-Darstellerin den kleinen Knirps ganz liebevoll im Arm und schaut ihm tief in die Augen. Total verzückt und mit einem scherzhaften Seitenhieb gegen ihren guten Freund John schreibt Lori unter das Bild: "Rutsch rüber, John, es ist ein neues Kind in der Stadt! Billy "The Kid" und er stiehlt bereits Herzen! #Ich bin verliebt!"

Lori selbst hat auch Kinder. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Designer Mossimo Giannulli, hat der schöne TV-Star zwei erwachsene Töchter: Isabella Rose (19) und Olivia Jade (18) sind ihrer hübschen Mami wie aus dem Gesicht geschnitten.

Instagram / loriloughlin Lori Loughlin mit dem Sohn von John Stamos

Adriana M. Barraza/WENN.com John Stamos und Lori Loughlin

Instagram / loriloughlin Lori Loughlin (Mitte) und ihre Töchter bei den Teen Choice Awards 2017

