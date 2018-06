Game of Thrones nun doch als Hochzeitsmotto? Die Darsteller der Fantasy-Serie, Rose Leslie (31) und Kit Harington (31), geben sich schon am 23. Juni das Jawort. Das Paar lernte sich am Set kennen und ist seit 2012 offiziell zusammen. Nach der Verlobungs-Bekanntgabe im letzten Herbst stand natürlich auch die Frage im Raum, ob die Show, die zu ihrer Liebe geführt hatte, auch als Thema bei der Heirat vertreten sein würde. Zunächst verneinte Kit das, doch jetzt sind neue Details ans Licht gekommen, die eine andere Sprache sprechen.

Die Trauung mit ca. 200 Gästen wird in einem Schloss im schottischen Aberdeenshire stattfinden. Rose kommt tatsächlich ganz aus der Nähe. Zudem haben sie einen Benediktinermönch engagiert, der die Vermählung durchführen soll. "Sie werden von einem Mönch verheiratet in einem Schloss. Es kann nicht viel mehr wie 'Game of Thrones' werden", sagte ein Insider zu The Sun.

Damit aber noch nicht genug. Die Briefmarke auf der Hochzeitseinladung zeigte Kit in seiner Rolle des Jon Snow. Und natürlich werden auch ihre Serien-Kollegen an ihrem großen Tag anwesend sein.

Frederick M. Brown / Getty Images Kit Harington und Rose Leslie

Jeff Spicer / Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei den The Olivier Awards 2017 in London

WENN.com Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

