Schnauze voll von Männern? Erst vor wenigen Monaten kämpfte Janina Celine Jahn zusammen mit 21 weiteren Single-Frauen um das Herz von Bachelor Daniel Völz (33). Anfangs sah es für die Hamburgerin auch gar nicht schlecht aus. Immerhin bekam sie den ersten Kuss. Am Ende gab der Unternehmer ihr aber doch einen Korb. Und während ihre Staffel-Kolleginnen Carina Spack, Yeliz Koc und Lina Kolodochka ihr Glück momentan bei Bachelor in Paradise versuchen, ist Janina Celine in Sachen Liebe nun doch eher auf der Hut.

Dabei mangelt es seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow doch mit Sicherheit nicht an Angeboten, denn das TV-Format hat dem Bekanntheitsgrad der ehemaligen Rosenanwärterin doch ziemlich gesteigert und natürlich kommen da schon ein paar Verehrer auf sie zu. Doch mit Flirts tue Janina Celine sich sehr schwer, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Ich bin, was Männer betrifft jetzt gerade nach dem 'Bachelor' so vorsichtig geworden. Ich lasse so was Flirten betrifft momentan so gar keinen an mich ran."

Tatsächlich scheint die Blondine in Sachen Liebe eine Pechsträhne zu haben. Erst im April wetterte sie gegen einen potenziellen Lover, der sich aus heiterem Himmel abservierte, weil seine Freundin – von der Janina Celine natürlich nichts wusste – herausfand, dass ihr Liebster Kontakt mit der Ex-Bachelor-Kandidatin hatte.

MG RTL D Janina Celine und Bachelor Daniel in der 2. Folge

MG RTL D Carina Spack, Yeliz Koc und Lina Kolodochka bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, Ex-Bachelor-Kandidatin

