Im Finale wollen diese beiden noch mal alles geben! Die drei Top-Tanzpaare der diesjährigen Let's Dance-Staffel stehen fest: Neben Ingolf Lück (60) und Judith Williams (45) wirbelte sich auch Barbara Meier (31) in das große Endrunden-Event am kommenden Freitag. Die Freude darüber ist bei Letzterer sogar so groß, dass das Model zusammen mit Profi-Tanzpartner Sergiu Luca (35) etwas ganz Besonderes für den Auftritt plant!

Nach der Halbfinal-Show zeigten sich Sergiu und Barbara überrascht und überglücklich. Mit der finalen Parkett-Performance wollen die zwei noch mal alle vom Hocker hauen: "Ich glaube, diese Woche wird das Training mehr", vermutete der Rhythmus-Experte im Promiflash-Interview. Barbara nutzte das Gespräch sogar für eine geheimnisvolle Ankündigung: "Wir haben noch eine kleine Überraschung. Aber dazu darf ich noch nicht viel sagen. Aber bei uns wird es noch ein wenig schwieriger!"

Damit das Tanzpaar das Ding richtig rocken kann, zieht es in den nächsten Tagen alle Register: "Es wird zeitlich intensiver, am Training wollen wir nicht sparen. Also, vielleicht sparen wir eher an Schlaf und Essen. Augenringe kann man wegschminken", verriet die Laufstegschönheit.

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2018

MG RTL D / Guido Engels Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

