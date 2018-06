So kurz vor der Ziellinie hat es dann doch nicht gereicht! Heute Abend ging es für die deutschen Promis um den Einzug in das große Let's Dance-Finale. Mit zwei lange trainierten Choreographien und einem improvisierten Tanz mussten Ingolf Lück (60), Judith Williams (45), Barbara Meier (31) und Julia Dietze (37) alle ihre Kräfte aufs Parkett verlagern – doch SIE hat es trotz großer Anstrengung nicht in die Endrunde geschafft!

Es war so knapp! Nach dem allerletzten Tanz ging es um die Wurst – nach den Jurywertungen wurden die Zuschaueranrufe ausgewertet. Dank derer konnten Judith und Erich Klann (31) aufatmen: Sie schafften es als erstes Couple in die Endrunde. Kurz darauf durften sich auch Ingolf und Ekaterina Leonova (31) freuen – mit einem Freudenschrei zogen sie ins Finale ein! Barbara und Sergiu Luca (35) und Julia und Massimo Sinató (37) mussten bis zum Schluss bibbern – doch nur für Barbara und Sergiu reichte es. Julia musste trotz ihrer absoluten Favoritenrolle und Spitzenposition die Tanzschuhe an den Nagel hängen und sich ganz kurz vor dem Titel geschlagen geben.

Eine besondere Herausforderung stellte besonders für die Promis der "Impro Dance Extreme" dar. Innerhalb von nur drei Minuten mussten sie zu einem zufällig ausgewählten Song eine Choreografie entwickeln und ein Kostüm auswählen – für zahlreiche Lacher sorgte dabei besonders Ingolf, der ein unterhaltsames Solo hinlegte.

