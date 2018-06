Das Team Ninja Warrior Germany - Promi-Special hatte es in sich! Am Sonntagabend traten in der TV-Show acht verschiedene Teams – bestehend aus jeweils drei deutschen Stars – für den guten Zweck gegeneinander an und kämpften sich durch einen anspruchsvollen Parcours. Dabei stießen viele Kandidaten an ihre Grenzen. Wegen einiger Verletzungen fiel das Team "Fußball-Legenden" komplett aus. Gut, dass Moderator Jan Köppen (35) kurzerhand einsprang – er war seinen Gegnern sogar haushoch überlegen.

Die Profi-Tänzer Massimo Sinató (37) und Isabel Edvardsson (35) aus dem Team "Let's Dance" übertrumpfte Jan mit seinem Kampfgeist. Im Duell mit Sänger Gil Ofarim (35) ergab sich ein Unentschieden: Beide Männer feuerten sich gegenseitig an und erreichten zeitgleich das Ziel. Der Musiker war von Jans Leistung extrem beeindruckt: "Er sitzt die ganze Zeit da oben rum in seiner rosa Jacke und kommt hier runter und macht einfach mal eben den Parcours. Chapeau!"

Am Ende des Abends gewann das Team "Supersportler", bestehend aus dem ehemaligem Stabhochspringer Björn Otto (40), Ex-Kunstturner Philipp Boy (30) und Einkunstlauf-Legende Tanja Szewczenko (40) das TV-Duell. Insgesamt kamen durch den sportlichen Einsatz der Promis 107.000 Euro zusammen.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Finalqualifikation bei "Team Ninja Warrior Germany": Massimo Sinató, Jörn Schlönvoigt und Luca Hänni

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mario Basler, Yasmina Filali und Thomas Häßler bei "Team Ninja Warrior"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Das Team "Sporthelden" bei "Team Ninja Warrior Germany"

