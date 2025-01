Spitze Zunge: Jan Köppen beurteilt Dschungelcamp-Kandidaten

Jan Köppen (41), der seit drei Jahren gemeinsam mit Sonja Zietlow (56) die RTL-Zuschauer durch das heiß diskutierte Dschungelcamp führt, ist in Plauderlaune: Der Moderator hat im Vorfeld der 18. Staffel im RTL-Dschungel-Check seine ehrlichen Einschätzungen zu den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben. Mit dabei sind unter anderem die Influencerin Yeliz Koc (31), die Schauspielerin Nina Bott (47) und der ehemalige Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (66). Erstere habe für Jan wenig Wiedererkennungswert, abgesehen von einer Ohrfeige, die in der Vergangenheit Schlagzeilen machte. Und als potenzielle "Witzbold-Figur" sehe er auf jeden Fall Jörg Dahlmann (66). Ob sich Jan mit seiner unverblümten Art schon im Vorfeld der Show in die Nesseln gesetzt hat?

Mit seinen doch recht frechen Sprüchen – wie beispielsweise Maurice Dziwak (26) als "Kreisliga-Kicker, der sich für einen Profi-Fußballer hält" zu bezeichnen – scheint sich der TV-Experte keine Freunde machen zu wollen. Da hilft es dann auch nicht mehr viel, dass er durchaus Potenzial in dem Reality-TV-Star sieht. Damit nicht genug, er wagt weitere spannende Prognosen: So vermutet er etwa, dass Alessia Herren (23) – ähnlich wie Sam Dylan (33) – durch ihre "krawallige" Art oft in die Prüfungen gewählt werden, während Edith Stehfest "die Vermittlerin" im Camp werden könne. Jan vermutet jedoch, dass sie recht früh an "ihre Grenzen" kommen werde. Allerdings habe auch Nina Chancen auf die Vermittlerrolle – vorausgesetzt, dass sie die Gruppe nicht nerve.

Der Ex-Sportler Jürgen hingegen werde wahrscheinlich mit seiner Zähigkeit überzeugen. Auch bei den anderen Teilnehmern hält sich der Moderator nicht mit seiner Meinung zurück. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) wirke für Jan zwar authentisch, doch er bleibe gespannt, wie sie sich im Camp behauptet. Lilly Becker (48) sehe er dagegen als mögliche "Überraschung des Camps", da ihre Lebenserfahrung sie von den anderen abheben könnte. Wie zum Beispiel von GZSZ-Star Timur Ülker (35): Trotz seiner Disziplin könnte der Schauspieler Zeit brauchen, um sich im Camp zurechtzufinden. Jan ist sich sicher: Timur "wird nicht viel motzen, aber auch nicht vorangehen." Seine Einschätzungen, die er für den traditionellen Dschungel-Check abgegeben hat, sorgen schon vor dem Staffelstart am 24. Januar für Gesprächsstoff.

Privat ist Jan Köppen, der bereits beliebte TV-Shows wie das RTL Turmspringen an der Seite von Laura Wontorra (35) und Frank Buschmann (60) kommentiert hat, vor allem für seinen Humor und seine lockere Art bekannt. Auch seine spitze Zunge, in Kombination mit seinem Charme, machte ihn zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen. Der gebürtige Rheinländer trat erstmals 2022 in die Dschungel-Fußstapfen von Daniel Hartwich (46) und wurde schnell als würdiger Partner von Sonja Zietlow gefeiert. Abseits des TV ist Jan ein passionierter Hundehalter und spricht in Interviews gern von seinem Rückzugsort fernab des Rampenlichts: die Natur. Sein Gespür für Menschen und Situationen ist auch bei Zuschauern beliebt – ob seine Prognosen zum diesjährigen Dschungelcamp jedoch zutreffen werden, bleibt spannend.

RTL / Boris Breuer Die Dschungelcamp-Kandidaten 2025

RTL / Pascal Bünning Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

RTL / Willi Weber Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann