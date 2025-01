Dschungel-Moderator Jan Köppen vermisst seine Hündin Suki

Jan Köppen (41), bekannt als Moderator des Dschungelcamps, verbringt derzeit Wochen auf einem anderen Kontinent – und das nicht allein, sondern mit einem Team aus Kolleginnen und Kollegen mitten im australischen Outback. Doch während er die Zuschauer mit seiner gewohnt charmanten Art durch die Sendung führt und den Stars die ein oder andere Herausforderung näherbringt, gibt es etwas, oder eher jemanden, den er besonders vermisst: seine Hündin Suki. "Von der kriege ich immer Fotos geschickt – sie ist natürlich ein Teil von dem, was ich sehr vermisse", verriet Jan in einem Interview mit Gala. Trotz des Heimwehs sorge die intensive Arbeit vor Ort dafür, dass das Vermissen "nicht ganz so hart" sei, wie er weiter erklärte.

Die Tierliebe des Moderators ist kein Geheimnis und sorgt für Schmunzeln: So scherzte Jan, dass Suki neben Kollegen wie "Schnuffel" oder "Koala Knuffel" eines Tages ein tierisches Dschungelcamp-Maskottchen abgeben könnte. Auch wenn er während der langen Abwesenheit in Australien tief in seine Aufgaben eintaucht, bleibt immer Zeit, die Verbundenheit zu seinem tierischen Begleiter aufrechtzuerhalten – sei es durch Fotos oder gelegentliche Facetime-Anrufe. Suki scheint dabei unfreiwillig zum kleinen Star in Jans Dschungel-Alltag zu werden, denn ihre Erwähnung sorgt regelmäßig für herzerwärmende Einblicke in das Leben des Moderators abseits der Kameras.

Privat zeigt sich Jan immer wieder als großer Hundefan und liebevoller Besitzer. Seine Hündin Suki begleitet ihn normalerweise nicht nur auf Spaziergängen, sondern ist auch ein wichtiger Teil seines Alltags. Seit seiner Jugend steht Jan, der seine TV-Karriere einst als VIVA-Moderator begann, mit beiden Beinen fest im Leben, doch sein Herz hat er an Hunde verloren. Umso mehr dürfte er sich darauf freuen, nach dem Abschluss der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel wieder nach Hause zu kommen – und endlich selbst wieder Zeit mit seiner geliebten Suki zu verbringen.

Getty Images Jan Köppen, "Let's Dance"-Moderator 2022

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp-Moderatoren

