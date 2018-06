47 Jahre Mark Wahlberg (47) – dieser Anlass muss gefeiert werden! Seit stolzen 28 Jahren ist der Hollywoodstar nicht mehr aus der Filmszene wegzudenken. Im letzten Jahr zeichnete ihn Forbes Magazine sogar zum bestbezahlten Schauspieler der Welt aus. Neben seinen Leinwandauftritten wurde in letzter Zeit auch Marks muskulösem Body viel Aufmerksamkeit geschenkt. Der Wirbel um seinen Astralkörper ist dem Kinohelden an seinem Geburtstag aber egal: So lecker futterte er sich in sein neues Lebensjahr!

Marky Marks B-Day-Sause begann dieses Mal schon zwei Tage vor seinem eigentlichen Ehrendatum – dafür aber mit der Person, die seinen Werdegang von Anfang an miterlebt hat: seiner Mutter Alma Elaine Donnelly! "Früher Geburtstag mit meiner Mama", freute sich der "Planet der Affen"-Darsteller in seinem Post auf Instagram. Ein Blick auf Marks Instagram-Story verriet auch, womit ihn seine Heldin überrascht hat. "Heute ist ein besonderer Tag, denn Mom hat etwas Besonderes gekocht", strahlte er bis über beide Ohren.

Die in Gelb gekleidete Köchin löste auf: "Es gibt Lasagne, sein Lieblingsessen". Dem aufgeregten Stöhnen ihres Sohnemanns nach zu urteilen, traf sie mit dieser Geste auch voll ins Schwarze. Bei Marks Fitnessroutine hat sich der Action-Held dieses Mahl wohl auch verdient.

Splash News Mark Wahlberg auf Barbados

Anzeige

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg und Alma Elaine Donnelly

Anzeige

Splash News Schauspieler Mark Wahlberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de