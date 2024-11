Mark Wahberg eröffnet sein Restaurant einen Tag nach Brand

Noch bevor Mark Wahlberg (53) sein Restaurant in Las Vegas namens Flecha Cantina eröffnen konnte, kam es im Innenhof zu einer kleinen Katastrophe: Auf der Terrasse war ein Feuer ausgebrochen und die Feuerwehr musste anrücken. Doch das nutzt der Filmstar jetzt zu Werbezwecken und feiert nur einen Tag später die große Eröffnungsfeier des "heißesten Restaurants in Las Vegas". So schreibt er unter ein Video, dass er bei Instagram postete. Darin steht er hinter dem Empfangstresen und versichert seinem Gesprächspartner lachend, dass es keine Probleme mit einem Feuer gebe. "Unglaubliches Grand Opening gestern Abend", freut Mark sich.

Das Feuer sorgte nur wenige Stunden vor der Eröffnung für Aufregung. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr von Clark County wurden sie am frühen Abend zu dem Restaurant gerufen. Zwar habe die Sprinkleranlage schon eingesetzt, aber man habe den Raum dennoch evakuiert. Der Brand soll durch eine defekte Feuerstelle ausgelöst worden sein. Große Schäden oder Verletzte soll es aber nicht gegeben haben. Gut für Mark, denn mit dem Lokal erfüllt er sich einen kleinen Traum. Es ist bereits das zweite Restaurant seiner Kette und bietet neben mexikanischen Spezialitäten auch Live-Unterhaltung an – und vielleicht auch den ein oder anderen Besuch des Hollywoodstars.

Ob Mark so oft vorbeischauen kann, wird sich noch zeigen. Immerhin hat er alle Hände voll zu tun – und das nicht nur als liebender Vater und Ehemann. Aktuell ist der 53-Jährige auch wieder richtig dick im Filmgeschäft. Im Sommer stand er für seinen neuen Film "Flight Risk" vor der Kamera. Dafür legte er sich einen brandneuen Look zu, bei dem sicher der ein oder andere Fan lachen musste. Auf einem Behind-the-Scenes-Schnappschuss präsentierte er nämlich nicht nur seine Muskeln, sondern auch seine Halbglatze. "Keine Glatzenhaube für mich! Wir gehen All-In beim Dreh von 'Flight Risk'", freute Mark sich über die abrasierten Haare.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / markwahlberg Schauspieler Mark Wahlberg am Set von "Flight Risk"

Anzeige Anzeige