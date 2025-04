Mark Wahlberg ist als Mafiakiller nicht wiederzuerkennen

Mark Wahlberg (53) hat es wieder getan: Für seine neue Hauptrolle im Film "By Any Means" hat sich der Schauspieler einer unglaublichen Verwandlung unterzogen, wie People berichtete. Der Hollywood-Schnuckel wurde diese Woche am Set in Atlanta gesichtet und war dabei kaum wiederzuerkennen. Mit Prothesen für Kinn und Nase, zurückgekämmtem und langem Haar, dicken Koteletten sowie einem Outfit im Stil der 1960er-Jahre, inklusive rotem Hemd, grauem Anzug und goldenen Accessoires, tritt er in die Rolle eines Mafiakillers. Während der Dreharbeiten zeigte sich Mark zwischen den Szenen freundlich lächelnd und winkte den Kameras zu. Filmkollegen wie Yahya Abdul-Mateen II waren ebenfalls vor Ort und setzten die intensiven Szenen des Kriminalthrillers um.

Das von Elegance Bratton inszenierte Werk basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt von einer unerwarteten Allianz: Ein Mafia-Hitman und ein junger schwarzer FBI-Agent tun sich 1966 im Bundesstaat Mississippi zusammen, um die Morde an führenden Persönlichkeiten der Bürgerrechtsbewegung zu untersuchen. Mark wird in der Rolle des berüchtigten Auftragskillers Scarpa zu sehen sein, während Yahya den FBI-Agenten spielt. Der hochkarätige Cast umfasst außerdem Namen wie Giancarlo Esposito (66), Nicole Beharie (40) und Ethan Embry. Für Mark, der in der Regel stark durchtrainierte Charaktere verkörpert, ist es nicht das erste Mal, dass er für einen Film alles gibt: Bereits 2022 nahm er für "Father Stu" über 13 Kilogramm zu und sprach später davon, wie herausfordernd solche körperlichen Veränderungen sein können.

Abseits der Kameras ist Mark, der seine Fans stets über seine Workout-Routine und Morgenrituale auf dem Laufenden hält, ein engagierter Familienmensch. Mit seiner Frau Rhea Durham (46), mit der er seit 2009 verheiratet ist, zieht er vier Kinder groß. In Interviews berichtet der Schauspieler häufig von den Herausforderungen, gleichzeitig ein Hollywoodstar und ein präsenter Vater zu sein. Besonders bei den Töchtern Ella und Grace, die inzwischen junge Frauen sind, stelle das manchmal auch die Geduld auf die Probe. "Das Wichtigste für mich ist, dass sie verstehen, was wirklich zählt", sagte Mark einst in einem Interview. Trotz seines hektischen Lebensstils bleibt die Familie für ihn der zentrale Ankerpunkt – ein wahrer Balanceakt als gefragter Hollywoodstar.

Anzeige Anzeige

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg und Rhea Durham

Anzeige Anzeige