Eisdusche um vier Uhr: Mark Wahlbergs strikte Morgenroutine

Mark Wahlberg (53) hat die Feiertage einmal mehr genutzt, um seine Disziplin und Fitnessliebe unter Beweis zu stellen. Der Schauspieler teilte am 26. Dezember ein Video auf Instagram, in dem er um vier Uhr morgens eine eiskalte Dusche nahm. In einer kurzen, dunkelblauen Badehose und mit sichtbaren Bauchmuskeln erklärte Mark: "Es regnet draußen, aber wir machen es trotzdem." Nur wenige Stunden zuvor hatte der 52-Jährige mit seiner Frau Rhea Durham (46) und den vier Kindern – Ella (21), Michael, Brendan und Grace – Weihnachten im Kreis der Familie gefeiert.

Marks morgendliche Fitnessroutine bleibt beeindruckend konstant, auch rund um die Feiertage. Schon am Weihnachtsmorgen postete er ein Video, in dem er in einem Tanktop seines Fitness-Labels Municipal schweres Hanteltraining absolvierte. Seine Fans feiern seine sportliche Disziplin. So schrieb ein User: "Ich liebe es, wie ihm das alles egal ist. Er schwingt einfach seine Arme." Ein anderer scherzte: "Und hier bin ich bei meinem zweiten Mimosa. Frohe Weihnachten."

Mark ist bekannt für sein regelmäßiges Fitnesstraining und seine bemerkenswerte Routine. Dabei betont der Schauspieler, dass es ihm hauptsächlich um seine Gesundheit geht. In einem Interview mit People sagte er: "Es geht nicht mehr um Ästhetik, sondern darum, lange zu leben." Und fügte hinzu: "Ich ermutige alle, selbst wenn du nur zehn Minuten trainierst, wirst du dich besser fühlen." Gleichzeitig betont Mark aber auch immer wieder, wie wichtig ihm die gemeinsame Zeit mit seiner Familie ist. Dieses Jahr bewies der Schauspieler, wie leicht er beides unter einen Hut bringt.

https://www.instagram.com/p/DECbdaYRKYP/ Mark Wahlberg, Schauspieler.

Getty Images Rhea Durham und Mark Wahlberg im August 2024

