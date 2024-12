Mark Wahlberg zeigt seinen Beach-Body im Urlaub auf Barbados

Mark Wahlberg (53) wurde am vergangenen Samstag am Strand von Barbados gesichtet und sorgte mit seinem beeindruckenden Körper für Aufsehen. Der Schauspieler genoss dort seinen Urlaub und zeigte sich unter anderem entspannt bei einem Spaziergang am Ufer. Fotos, die dem Magazin People vorliegen, zeigen den "The Fighter"-Star beim Abtrocknen nach einem Bad im Meer. Andere Aufnahmen präsentieren ihn in einem sportlichen Outfit mit Baseballkappe und Sonnenbrille, wobei seine durchtrainierten Schultern und sein Bizeps im Mittelpunkt stehen.

Mark scheint also in Topform zu sein. Ob das der Vorbereitung auf eine bestimmte Filmrolle geschuldet ist, bleibt unklar. Der Schauspieler hat jedoch schon häufig betont, wie wichtig Fitness für ihn ist – und zwar nicht nur aus optischen Gründen. Gegenüber People sagte er, dass es ihm viel mehr darum gehe, sich fit zu halten, um seinen Alltag aktiv gestalten zu können und möglichst lange gesund zu bleiben. "Auch wenn es nur zehn Minuten am Tag sind – Bewegung lässt einen besser fühlen", erklärte der Schauspieler. Gleichzeitig räumte er ein, dass er sein Trainingsprogramm anpassen musste, da er mit 53 Jahren seine Grenzen besser kenne. Statt schwerer Gewichte stehen jetzt Qualität, Technik und gezielte Übungen im Vordergrund.

Mark, der als Mitbegründer der Restaurantkette "Wahlburgers" auch geschäftlich sehr aktiv ist, bemüht sich, seinen Alltag zwischen Arbeit und Familie auszubalancieren. Der vierfache Vater hat in Interviews häufig betont, wie wichtig es ihm ist, ein Vorbild für seine Kinder zu sein – auch in Sachen Disziplin und Gesundheit. In der Vergangenheit hat Mark, der einst als Mitglied der Hip-Hop-Gruppe "Marky Mark and the Funky Bunch" bekannt wurde, zahlreiche körperlich anspruchsvolle Rollen übernommen, was ihm Aufmerksamkeit in Hollywood verschaffte. Heute legt er mehr Wert darauf, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen, ohne dabei den Spaß am Leben zu verlieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere im Jahr 2017

Anzeige Anzeige