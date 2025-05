So süß kuschelt Mark Wahlbergs Tochter Grace mit ihrem Pferd

Mark Wahlberg (53) und seine Frau Rhea Durham (46) haben am Wochenende mit einem ganz besonderen Instagram-Post für Begeisterung gesorgt. Ihre jüngste Tochter Grace Wahlberg (15) posierte dabei mit ihrem Pferd für ein rührendes Foto, das zahlreiche Fans sofort ins Schwärmen brachte. Grace, die als echte Pferdenärrin gilt, ist schon seit Jahren als Reiterin aktiv und zeigte sich in dem Bild auf dem Rücken liegend, während ihr Pferd liebevoll den Kopf zu ihr beugt – geschützt durch eine Fliegenmaske. Rhea kommentierte das Foto mit den Worten: "Wenn du jeden Tag deinen besten Freund sehen kannst." Innerhalb kürzester Zeit häuften sich unter dem Bild begeisterte Kommentare wie: "Awww, das ist so süß!!" und "Grace ist so toll, ich liebe ihre Beziehung zu Pferden, sie ist ein Naturtalent." Die Familie lebt aktuell in Las Vegas, gemeinsam mit Grace' älteren Geschwistern Ella, Michael und Brendan.

Grace' Leidenschaft für den Reitsport begleitet sie schon seit mehreren Jahren. Bereits 2022 berichtete Vater Mark Wahlberg in der "Tonight Show" von den zahlreichen internationalen Turnieren seiner Tochter – und witzelte: "Sie hat sich das teuerste Hobby überhaupt ausgesucht." Weiter erzählte er, wie sehr Grace sich täglich im Stall engagiert – sogar vor dem Rest der Familie aufsteht, um bei den Pferden zu sein. Außerdem verriet er, dass der Umzug von Los Angeles nach Las Vegas für die Familie ein großer Schritt war. In einem Gespräch in der "Today Show" erklärte der Schauspieler, dass die Familie damals bewusst den Schuljahresbeginn für die Übersiedlung gewählt hatte und zunächst in einem Übergangshaus gewohnt hat. Inzwischen sind sie jedoch in ihr neues Zuhause gezogen.

Abseits der großen Leinwand und der berühmten Wahlberg-Dynastie betont die Familie häufig, wie wichtig ihr Zusammenhalt ist und dass ihr Fokus auf dem Leben abseits von Hollywood liegt. Mark ist nicht nur als Schauspieler und Unternehmer bekannt, sondern engagiert sich privat stark für seine vier Kinder und unterstützt ihre unterschiedlichen Leidenschaften mit viel Herzblut. Auch wenn Mark in der "Today Show" zudem zugab, dass ihm seine kalifornischen Wurzeln manchmal fehlen, scheint sich die Familie in Las Vegas wohlzufühlen. Er betonte auch, dass Vegas mehr zu bieten hat als nur den berühmten Strip und sagte: "Wir wohnen in einer großartigen Gemeinde, die sehr bodenständig und glaubensbasiert ist – mit tollen Schulen." Die Wahlbergs machen deutlich, dass ihnen familiäre Werte eben wichtiger sind als Glanz und Glamour.

Getty Images Mark Wahlberg, Schauspieler

Getty Images Rhea Durham und Mark Wahlberg im August 2024

