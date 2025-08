Mark Wahlberg und Rhea Durham feiern ihren 16. Hochzeitstag

Mark Wahlberg (54) und Rhea Durham (47) zelebrieren ihr Liebesglück: Zum 16. Hochzeitstag tauschten der Hollywoodstar und das Model liebevolle Botschaften und Erinnerungsfotos aus. In einem Instagram-Beitrag gratulierte Mark seiner Frau mit einem süßen Pärchenfoto, das ihn Arm in Arm mit seiner Frau Rhea zeigt. "Alles Gute zum Hochzeitstag", schrieb er dazu, garniert mit ein paar Emojis. Rhea antwortete ebenfalls auf Social Media mit einer emotionalen Botschaft und schrieb: "24 Jahre zusammen und 16 Jahre verheiratet. Ich liebe dich bis in die Unendlichkeit." Auch sie postete dazu ein romantisches Schwarz-Weiß-Bild, auf dem das Paar gut gelaunt auf einem Boot zu sehen ist.

Ihre besondere Verbindung begann 2001, als Mark und Rhea sich in New York City kennenlernten. Wie der Schauspieler erzählt, habe er sie um ein Date gebeten, das origineller nicht hätte sein können: Ihr erstes Treffen fand in der St. Patrick's Cathedral statt. Seitdem sei ihm klar gewesen, dass sie "die Eine" für ihn sei. Die beiden gaben sich 2009 in einer intimen Zeremonie in Beverly Hills das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar bereits drei gemeinsame Kinder. Heute, 16 Jahre später, sind sie stolze Eltern von vier Kindern und blicken auf fast ein Vierteljahrhundert Liebe zurück.

Der langjährige Zusammenhalt des Paares spiegelt sich auch in weiteren Gesten wider: Mark trägt Rheas Namen nicht nur im Herzen, sondern auch dauerhaft auf seinem Ringfinger tätowiert. Das Tattoo ist ein Beweis seiner tiefen Zuneigung, falls er seinen Ehering einmal nicht tragen sollte. "Wir sind ein Team in allen Bereichen des Lebens", schwärmte er über die Verbindung mit seiner Partnerin.

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg und Rhea Durham, August 2025

Getty Images Rhea Durham und Mark Wahlberg im August 2024

Instagram / byrheawahlberg Mark Wahlberg, Grace Wahlberg und Rhea Durham im Oktober 2022