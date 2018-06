Für die Kardashian-Kids werden Ponys sogar zu Einhörnern! Zwar hat North West (4) erst am 15. Juni und Penelope Disick (5) am 8. Juli Geburtstag, trotzdem veranstaltete Kim (37) schon im Voraus eine Birthday-Sause der Extra-Klasse für ihre Tochter und ihre Nichte. Dabei verwandelte sich das Anwesen des Reality-TV-Stars in ein glitzerndes, buntes Einhornland. Eine Regenbogen-Hüpfburg, Kekse, Torten, Ponys und ein eigener Kinder-DJ ließen wohl jedes Mädchenherz höherschlagen. Unter die Partygäste haben sich neben den Mamas Kim und Kourtney (39) auch Noris Bruder Saint (2), Penelopes Geschwisterchen Reign (3), Oma Kris (62) und Cousine Dream (1) gemischt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de