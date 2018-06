In der vergangenen Episode von Bachelor in Paradise lief nicht alles glatt zwischen Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco. Den Vollblut-Italiener plagte die Eifersucht – und das, obwohl bei ihm und dem blonden Energiebündel doch seit Tag eins auf der thailändischen Insel die Funken sprühten. Ob das Feuer zwischen den beiden etwa schon bald erlischt? Promiflash liegen nun Aufnahmen vor, die eine ganz andere Sprache sprechen. Evelyn und Domenico wurden turtelnd im bewölkten Köln gesichtet. Mehrere Schnappschüsse zeigen, wie die beiden am Rhein stehen und dabei in Domenicos Smartphone schauen. Das war's aber noch nicht: Sie kommen sich auch näher! Ein Video zeigt, wie sich das Insel-Duo innig umarmt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de