Was für eine wundervolle Nachricht aus dem Privatleben von Sarah Lombardi (25)! Die Sängerin ist nach der Trennung von Noch-Ehemann Pietro Lombardi (25) und nach einer kurzen Beziehung zu Jugendliebe Michal offenbar wieder in festen Händen. Auf ihren Social-Media-Profilen teilte sie jetzt ein vielsagendes Pic, auf dem sie die Hand eines Mannes hält. Doch wer ist der mysteriöse Unbekannte, der Sarah so den Kopf verdreht hat? Ist es eventuell sogar ein alter Bekannter, der sich vor wenigen Wochen unbeabsichtigt in ihrer Instagram-Story verirrt hatte?

Vor knapp vier Wochen hatte die 25-Jährige ihren Followern im Netz eine verspiegelte Handyhülle präsentiert. Was sie dabei nicht beachtete: Auf der glänzenden Oberfläche war verschwommen eine eindeutig männliche Person zu erkennen. Sarahs Fans spekulierten schon damals, ob es sich um einen neuen Mann an der Seite der Musikerin handeln könnte. War dies etwa derselbe Herr, der momentan ihre Hand hält? Dass der Mystery-Man mit der Person auf Sarahs aktuellem Schnappschuss identisch ist, erscheint nicht unwahrscheinlich. Schließlich würde die Brünette sicher nur dann eine neue Beziehung öffentlich machen, wenn diese schon seit längerer Zeit besteht.

Dies beweist auch ein Promiflash-Interview aus dem vergangenen Jahr. Darin verriet die Mutter des kleinen Alessio (2), dass sie zwar vieles mit der Öffentlichkeit teilen wolle, doch manche Dinge, wie beispielsweise Liebeleien, erst einmal für sich behalten wolle: "Ich bin auch nach wie vor immer noch die gleiche Sarah und habe keine Geheimnisse oder irgendwas. Es gibt halt trotzdem so private Seiten, die man einfach schützen will", sagte die Musikerin.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Becher/WENN.com Sarah Lombardi bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Netz-Star

