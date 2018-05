Nanu, wer spiegelt sich denn da? Sarah Lombardi (25) stellt in ihrer neuesten Social-Media-Story eine verspiegelte Handyhülle vor. Während sie das Teil auf- und zuklappt, sieht der Zuschauer in der glänzenden Oberfläche eine Person, die das Geschehen filmt. Eine männliche Person. Und die ist nicht Söhnchen Alessio (2), sondern ein erwachsener Mann. Die Fans fragen sich jetzt: Wer filmt denn da bei Sarah zu Hause?

Der Herr in Sarahs Insta-Story trägt jedenfalls ein weißes T-Shirt und eine dunkle Kappe. Mehr ist nicht zu erkennen. Von einem neuen Herren, der Sarahs Herz erobert haben könnte, ist bisher nichts bekannt. Vielleicht handelt es sich aber auch tatsächlich um ihren Ex Pietro (25), der das Video aufnimmt. Denn der ist schließlich dafür bekannt, ein großer Kappen-Liebhaber zu sein. Außerdem ist das Paar nach der Trennung inzwischen so gut befreundet, dass sich der ehemalige DSDS-Sieger sogar vorstellen kann, mit ihr in den Urlaub zu fahren, damit der Sohnemann dabei von beiden Elternteilen was hat.

Was denkt ihr? Wer könnte der Mystery-Man in Sarahs Video sein? Vielleicht ist es ja auch nur ein ganz normaler Freund. Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab.

P. Hoffmann / WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im April 2018 im Heide Park Soltau

Andreas Rentz/Getty Images Pietro und Sarah Lombardi bei "Let's Dance" 2016

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi, Sängerin

