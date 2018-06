Gute Nachrichten für alle Stranger Things-Fans! Nach den zwei bisherigen Staffeln der gefeierten Erfolgsshow kommt bald die nächste Fortsetzung – die Dreharbeiten laufen schon! Bisher ging es um fünf coole Kids, die sich mit einer gruseligen Welt herumgeschlagen mussten. Wie es danach mit ihnen weitergehen soll, war bisher nicht bekannt. Jetzt verriet ein "Stranger Things"-Star erste Details zur Story von Staffel drei!

Noah Schnapp (13), besser bekannt als Will Byers in der schaurigen Science-Fiction-Serie, enthüllte jetzt in einem Interview mit dem Onlinemagazin Hollywood Reporter, was die Fans von der Fortsetzung erwarten dürfen: "Es wird großartig, weil diese Staffel eine Menge düstere Teile aus der zweiten und viele fröhliche Teile aus der ersten Staffel enthalten wird!" Die kommenden Folgen würden im Sommer 1985 spielen, ein Jahr nach den letzten Ereignissen. "Diese Staffel wird ganz anders sein. In dieser Jahreszeit sieht man irgendwie eine andere Version der Charaktere." Bisher spielte die Story der Serie nämlich immer rund um Halloween, im Herbst.

Dieser Charakter werde in der Fortsetzung mehr Zeit vor der Kamera bekommen: Lucas kleine Schwester Erica, die von Priah Ferguson (12) verkörpert wird. "Sie wird in dieser Staffel definitiv eine größere Rolle spielen und einen eigenen Handlungsstrang bekommen."

Courtesy Netflix "Stranger Things"-Szene mit Demogorgon

Tommaso Boddi / Getty Images Der "Stranger Things"-Cast bei einer Golden Globes-Afterparty

Brian To/WENN Der "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 2. Staffel

