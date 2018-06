Mama Silvia Wollny (53) spricht mit ihren Kindern über alles! Der Reality-Star hat stolze elf Sprösslinge – überwiegend Mädels. Da kommt das Thema Verhütung natürlich auch auf den Tisch. Für Silvia keine große Sache: "Ich habe denen ganz einfach gesagt: ‘Guckt euch eine Banane an, ja und ein Gummi eben, ein Pariser, stellt euch das jetzt vor und ja, so, ganz einfach so", witzelte sie im Interview mit Promiflash. Mit ihrer coolen Mutter könnten ihre Töchter einfach über alles reden!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de