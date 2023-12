Enkelin (4) im Kinderwagen: Silvia Wollny löst Shitstorm aus

Das ging wohl nach hinten los! Silvia Wollny (58) ist stolzes Oberhaupt einer Großfamilie: Sie hat elf Kinder – einige von ihnen sind auch schon selbst Eltern. Inzwischen ist die einstige Big Brother-Gewinnerin Oma von sage und schreibe 18 Enkelkindern. Auf Social Media gibt die Reality-TV-Bekanntheit regelmäßige Einblicke in ihren Familienalltag. Silvias neuster Beitrag stößt bei ihren Fans allerdings nicht gerade auf Begeisterung...

Auf Instagram teilt die 58-Jährige einen Schnappschuss mit ihrer vierjährigen Enkeltochter Cataleya. "Ich wünsche euch einen schönen Tag. Heute gehen Püppi und ich ein bisschen auf Erkundungstour", schreibt sie dazu. Dass Silvia die Tochter von Calantha (23) noch im Kinderwagen herumschiebt, stößt bei manchen ihrer Follower jedoch auf Unverständnis. "In dem Alter noch im Buggy?", fragt eine Followerin entsetzt. Eine zweite schließt sich an: "So ein großes Kind noch im Buggy fahren zu lassen, finde ich übertrieben. Die kann doch gut laufen."

Andere User sehen das Ganze hingegen etwas entspannter und stärken Silvia den Rücken. "Auch Kinderbeine werden mal irgendwann müde, da ist so ein Buggy ein Segen" oder "Diese Frau hat so viele Kinder großgezogen. Sie wird schon wissen, was sie tut", setzen sich zwei Fans für die achtzehnfache Oma ein.

