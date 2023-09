Tim disst schwangere Lavinia: Mama Silvia Wollny rastet aus

Silvia Wollny (58) zeigt Tim Katzenbauer, wo der Hammer hängt! Das Großfamilienoberhaupt hat mittlerweile fast 20 Enkel. Erst im Juli ist Die Wollny-Mama erneut Oma geworden. Ihre Tochter Sarafina (28) und ihr Ehemann Peter (30) durften nach ihren Zwillingsjungs eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Drei Monate zuvor hat auch Lavinia (23) wieder Nachwuchs begrüßt. Ihr Verlobter Tim konnte sich während der Schwangerschaft allerdings überhaupt nicht in sie hineinversetzen. Als Silvia Wind davon bekam, wurde sie stinkig!

In der aktuellen "Die Wollnys"-Folge, deren Dreh bereits einige Monate zurückliegt, versuchte Lavinia, Tim näherzubringen, dass sie sich ausruhen müsse. Er zeigte dafür allerdings wenig Verständnis: "Jetzt schon? [...] Unglaublich, du hast doch noch keinen Bauch und setzt dich jetzt schon hin." Er sei der Meinung, seine Partnerin würde die Situation nur ausnutzen. Als Silvia das mitbekam, platzte ihr der Kragen. "Ihr Männer, ihr Kerle auf Deutsch gesagt: Du kleiner Lulli, guck mal, hast du da ein Sixpack – ja schön. Hab' mal so eine Kugel. Deine Frau ist im siebten Monat", wies sie den Gebäudereiniger zurecht. "Der Tim, der Lutschi, der fängt hier an, sie zu dissen", regte sie sich weiter auf.

Auch wenn die Situation im Nachhinein halb so schlimm gewesen zu sein scheint, lassen es Tim und Lavinia in der Liebe offenbar erst mal etwas ruhiger angehen. Nach zwei Kindern und einer Verlobung nach rund zwei Jahren Beziehung haben sie keine Eile zu heiraten. "Erst mal konzentrieren wir uns darauf, dass die Kinder größer werden. Wir sind noch 'jung' und können auch später heiraten", hatte der 25-Jährige vor ein paar Wochen in seiner Instagram-Story verraten.

Anzeige

RTL 2 Frau Dr. Andresen mit Lavinia und Silvia Wollny

Anzeige

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, 2023

Anzeige

RTLZWEI Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim bei "Die Wollnys"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de