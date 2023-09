Vor Verlobung: Loredana Wollnys Freund fragte Mama Silvia

Sie hat das letzte Wort in der Familie! In den vergangenen Monaten hat sich bei Loredana Wollny (19) einiges geändert – die TV-Persönlichkeit war Ende Dezember Mutter eines Sohnes geworden. Im März dieses Jahres folgte dann der nächste Schritt: Ihr Freund Servet machte ihr einen Antrag. Doch vorher musste er sich die Erlaubnis holen: Servet fragte Silvia Wollny (58) um ihren Segen!

In der neuen Folge von "Die Wollnys" ist zu sehen, wie er die 58-Jährige um Erlaubnis bittet. "Ich habe große Pläne, ich möchte Loredana einen Antrag machen und ich habe gehört, dass man in Deutschland vorher die Eltern fragen muss. Also wollte ich fragen, ob das für dich und Harald ok ist", offenbarte Servet gegenüber Silvia. Diese hatte eine eindeutige Antwort darauf: "Du bist jetzt schon Teil unserer Familie und ihr habt ein Kind zusammen. Meinen Segen habt ihr."

Somit ist das Familienglück perfekt! Wie Loredana in ihrer Doku-Soap "Die Wollnys" verriet, wollte sie zunächst nichts von Servet wissen. "Ich war nämlich mit Freunden was trinken abends und dann war er da – wir haben uns die ganze Zeit angeguckt. Dann hat er mir so ein Zeichen gegeben: 'Komm mal her...' Bin ich aber nicht drauf eingegangen", erinnerte sie sich an ihre Kennenlernphase zurück.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Freund am Strand

RTLZWEI Silvia Wollny, TV-Bekanntheit

