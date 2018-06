Seit Dienstagabend ist es offiziell: Nach der Beziehung mit Noch-Ehemann Pietro Lombardi (25) und Liebelei mit Ex-Affäre und Jugendfreund Michal ist Sarah Lombardi (25) frisch verliebt. Auf ihren sozialen Netzwerken verbreitet die Mama des kleinen Alessios (2) die freudige News höchstpersönlich. Inzwischen ist auch ein Foto ihrer neuen Liebe Roberto aufgetaucht und dabei fällt auf: Der aktuelle Boyfriend der DSDS-Beauty sieht ihrem Ex Michal ziemlich ähnlich.

Auf Instagram teilte Sarah vor einigen Stunden einen Schnappschuss, der sie freudestrahlend an einer Männerhand zeigt. Nun bekamen die Fans der Sängerin auch das Gesicht zur Hand ihres Liebsten zu sehen – und der passt in puncto Optik perfekt in ihr Beuteschema, denn die Parallelen zu Michal sind unverkennbar: Beide Männer sind durchtrainiert, südländischer Typ und tragen einen lässigen Dreitagebart.

Aber auch die Ähnlichkeiten mit Pietro sind nicht von der Hand zu weisen: Roberto hat wie der "Phänomenal"-Interpret italienische Wurzeln. Laut seines Facebook-Profils liegen diese auf der Mittelmeerinsel Sizilien. Daneben ist die Liebe zur Nadel unverkennbar, denn wie Pie schmücken auch Robertos Oberarme zahlreiche Tätowierungen.

Promiflash Sarah Lombardi und Michal T. im Disneyland in Paris

Facebook / Roberto Roberto, Freund von Sarah Lombardi

RTL II Pietro Lombardi beim Musikdreh auf Mallorca

