Nanu! Ist Sarah Lombardi (25) etwa wieder glücklich vergeben? Eigentlich ist die Musikerin seit einiger Zeit glückliche Single-Mama ihres kleinen Schatzes Alessio (2) – die Trennung von ihrem Noch-Ehemann Pietro (25) liegt im kommenden Oktober schon zwei Jahre zurück. Nun sorgt sie jedoch plötzlich für eine süße Liebes-Überraschung auf Social-Media: In ihrem neuesten Post hält sie die Hand eines Mannes und zeigt sich überglücklich!

"Liebe ist nichts, was man findet, Liebe ist etwas, was dich findet", schreibt die "Genau Hier"-Interpretin vielsagend unter das Pärchenbild. Weiter gibt sie freudig bekannt: "Ich bin verliebt in jeden Moment, den ich mit dir verbringen darf!" Wenn das nicht eindeutig klingt! Die ehemalige DSDS-Kandidatin schwebt offenbar auf Wolke sieben. Das einzige Indiz, das es bisher zu ihrem Schwarm gibt, ist ein kleiner Tattoo-Schriftzug auf seinem linken Unterarm.

Sofort wurde die Kölnerin von Glückwünschen zu ihrer neuen Liebe überhäuft. Sarah reagierte darauf mittlerweile mit einer weiteren Bestätigung – sie möchte ihre Follower am liebsten selbst über ihr Privatleben auf dem Laufenden halten: "Danke ihr Lieben! Bevor ihr es zuerst aus der Presse erfahrt, möchte ich es lieber selbst verkünden!"

Andreas Rentz/Getty Images Sarah und Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2016

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi, Sängerin

Hannes Magerstaedt / Getty Images Sarah Lombardi bei der "Fack Ju Göhte – Se Mjusicäl"-Show in München

