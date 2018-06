Das Rätselraten hat ein Ende! Am Dienstagabend postete Sarah Lombardi (25) auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem sie eine Männerhand hält. So gab die Sängerin ihren neuen Beziehungsstatus bekannt. Doch wer der neue Mann an ihrer Seite ist, wollte die Mama von Alessio (2) zunächst nicht verraten. Einziger Hinweis war eine Tätowierung am linken Handgelenk. Jetzt bekommen die Fans auch den Rest von Sarahs neuem Freund zu sehen.

Durchtrainiert, tätowiert und italienische Wurzeln – die "Genau Hier"-Interpretin ist ihrem Beuteschema treu geblieben, denn ein paar Ähnlichkeiten mit ihrem Noch-Ehemann Pietro gibt es bei ihrem Partner. Wie die Bild berichtet, heißt ihr Liebster Roberto und lebt in Berlin. Auf seinen muskulösen Oberarmen tummeln sich zahlreiche Tätowierungen, die dunklen Haare sind an den Seiten kurz geschoren – genau wie bei Pietro. Kein Wunder also, dass viele der Fans zunächst dachten, dass es sich bei Sarahs neuer Liebe um ihren Ex handelt.

Dass die Liebe aber gar nicht so neu ist, verriet der "Phänomenal"-Interpret erst kürzlich im Interview: "Ich wusste davon. Sie hatte vor einem halben Jahr erzählt, dass sie jemanden kennengelernt hat, aber nicht wen." Pietro scheint den Deutsch-Italiener selbst noch nicht zu kennen, aber freut sich offenbar trotzdem über das junge Glück seiner Noch-Ehefrau.

Facebook / Roberto Roberto hält die Hand von Sarah Lombardi

Facebook / Roberto Roberto, Freund von Sarah Lombardi

Cinamon Red/WENN.com Pietro Lombardi beim RTL-Spendenmarathon in Hürth

Findet ihr, dass Pietro und Roberto Ähnlichkeit miteinander haben? Auf jeden Fall! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



