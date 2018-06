Eine wahre Schocknachricht für alle Fans des Webstars Tyrone Fleming! Der 40-Jährige, der vor allem durch seine Rolle als Tye Banga in der YouTube-Serie "848" bekannt wurde, ist tot. Laut WABC habe ihn seine Partnerin am Mittwoch leblos aufgefunden. Zu der tragischen Todesursache heißt es in Berichten: Der Verstorbene sei einem Verbrechen zum Opfer gefallen – angeblich wurde Tyrone erstochen!

Eine Quelle soll behauptet haben, dass der Schauspieler mehrere Einstichwunden am Rücken hatte. Als Tyrone tot aufgefunden wurde, soll er bereits in einer großen Blutlache gelegen haben. Sein lebloser Körper habe halb in seinem angemieteten Apartment und in dem Flur des Gebäudes gelegen.

Eine Überwachungskamera soll derweil den Vorfall und damit auch den möglichen Täter auf Band festgehalten haben. Bisher wurden die Aufnahmen allerdings nicht veröffentlicht. Tyrones Freunde bezeichnen ihn in ersten Statements als einen sehr liebevollen Menschen. Für sie sei einfach unerklärlich, wer ihm so etwas angetan haben könnte.

