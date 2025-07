Über 122.000 Euro: Dua Lipa trägt Luxusschmuck am Strand

Dua Lipa (29) lässt es sich momentan auf Mallorca gut gehen – und das in besonders teuren Looks! Von ihrem Urlaub teilte die Sängerin jüngst ein paar Fotos, die sie in einem funkelnden Bikini in einem Restaurant am Strand zeigten. Doch nicht nur ihr Outfit zog die Blicke auf sich – der Schmuck, den Dua trug, hatte es preislich in sich: Schmuckstücke im Wert von über 122.000 Euro zierten ihren Strand-Look. Angefangen mit zwei Sterling-Silber-Armbändern von Tiffany & Co. (beide ca. 1500 Euro), über einen mit Diamanten besetzten Choker (6600 Euro) bis hin zu einer Kreuzkette (3700 Euro).

Besonders ins Auge fiel ihr Verlobungsring, den ihr Verlobter Callum Turner (35) speziell für sie entwerfen ließ. Der Ring, inspiriert von Tiffanys früherer Etoile-Kollektion, hat einen dicken Gelbgold-Rahmen und einen Diamanten mit mindestens drei Karat. Laut Page Six schätzte der Schmuckexperte Mike Fried den Wert des Klunkers auf rund 85.000 Euro. Wie Dua selbst gegenüber British Vogue verriet: "Er zeigt, dass die Person, mit der ich mein Leben verbringen möchte, mich wirklich kennt." Neben dem exklusiven Ring schimmerte an ihren Fingern auch ein Serpenti-Viper-Ring von Bulgari im Wert von 24.000 Euro.

Duas glamouröser Lebensstil wird in den sozialen Netzwerken viel diskutiert. Dank ihrer Vorliebe für luxuriöse Reisen haben Fans mittlerweile den Scherz entwickelt, dass es für die 29-Jährige und ihren Verlobten kaum noch ein Ziel für die Flitterwochen geben könne. "Von Mount Everest bis zur Mondlandung: Es bliebe wohl nur noch das Weltall", witzelte ein Nutzer auf X. Die Künstlerin selbst nimmt die Sticheleien aber mit Humor und erklärte einmal gegenüber der Vogue: "Ich bin nicht immer im Urlaub, ich sorge nur dafür, dass sich alles, was ich tue, wie Urlaub anfühlt."

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa auf Mallorca im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa während ihres Italien-Urlaubs im Juli 2025